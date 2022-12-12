Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 ВКС сопроводил над Баренцевым морем приближавшийся к границе самолет Р-3С «Орион» норвежских ВВС, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что нарушения границы страны не допущено, а полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
15 августа в оборонном ведомстве сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова.
«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», — говорилось в сообщении.