Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», — говорилось в сообщении.