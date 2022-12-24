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Минобороны сообщило об уничтожении группы иностранных наемников в ДНР

Ведомости

Российские Вооруженные силы в ходе наступления в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили сводную группу иностранных наемников, за сутки потери противника составили до 60 человек, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР», — говорится в сводке оборонного ведомства.

По данным министерства, безвозвратные потери противника за сутки на этом направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Кроме того, за последние сутки российская авиация сбила в ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, были сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8. Средства ПВО, по данным Минобороны, также сбили украинский Ми-8, удалось перехватить 15 беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Начальник генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что в настоящее время основные усилия российских войск сосредоточены на полном освобождении ДНР. Он добавил, что ВС РФ продолжают наносить удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по складам с боеприпасами и военной техникой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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