Минобороны сообщило об уничтожении группы иностранных наемников в ДНР
Российские Вооруженные силы в ходе наступления в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили сводную группу иностранных наемников, за сутки потери противника составили до 60 человек, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР», — говорится в сводке оборонного ведомства.
По данным министерства, безвозвратные потери противника за сутки на этом направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.
Кроме того, за последние сутки российская авиация сбила в ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, были сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8. Средства ПВО, по данным Минобороны, также сбили украинский Ми-8, удалось перехватить 15 беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Начальник генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что в настоящее время основные усилия российских войск сосредоточены на полном освобождении ДНР. Он добавил, что ВС РФ продолжают наносить удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по складам с боеприпасами и военной техникой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.