Медведев назвал обращение посольства США к россиянам пределом моральной деградации
Обращение посольства США в Москве к россиянам является пределом моральной деградации и проявлением запредельного цинизмам, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
В опубликованном ранее сообщении американская дипмиссия отметила, что Россия и США соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов,с которыми сталкивается мир, происходящее сейчас «не достойно» россиян.
«Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов», – написал Медведев.
По его словам, главным новогодним «подарком» от России НАТО стал выход на боевую службу фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», доработанный для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».
«Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам», – добавил он.
Церемония выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» состоялась вчера, 4 января, в ней по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин. Путин заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира судна Игоря Крохмаля.
Президент России отметил, что выход на боевую службу «это обычное дело», «но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, – это гиперзвуковая система морского базирования, – а также другим вооружением последних поколений». Выход фрегата на боевую службу глава государства анонсировал в конце декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это головной корабль проекта 22350. В декабре фрегат Северного флота осуществил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на «Кронштадском морском заводе».