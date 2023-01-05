Медведев назвал обращение посольства США к россиянам пределом моральной деградации

Президент России отметил, что выход на боевую службу «это обычное дело», «но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, – это гиперзвуковая система морского базирования, – а также другим вооружением последних поколений». Выход фрегата на боевую службу глава государства анонсировал в конце декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.