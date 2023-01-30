Гладков сообщил о втором обстреле Белгородской области за день

Ранее сегодня ВСУ обстреляли село Безлюдовка. В результате атаки пострадали два мирных жителя: один мужчина был ранен, а второй получил контузию. Позже Гладков уточнил, что пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Из-за обстрела также были повреждены 6 частных домов, добавил глава региона.