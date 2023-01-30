Два человека пострадали в результате обстрела села в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Безлюдовка в Белгородской области, в результате ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне, 29 января, Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Долгое Валуйского городского округа. В результате обстрела никто не пострадал, но разрушения получил один частный дом — взрывной волной были выбиты стекла.
В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 января Гладков заявил, что всего с начала обстрелов погибли 25 жителей Белгородской области, еще 96 пострадали.
В Белгородской области до 4 февраля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали.
Кроме того, в регионе с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.