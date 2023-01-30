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Два человека пострадали в результате обстрела села в Белгородской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Безлюдовка в Белгородской области, в результате ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне, 29 января, Гладков сообщил, что украинские войска атаковали Долгое Валуйского городского округа. В результате обстрела никто не пострадал, но разрушения получил один частный дом — взрывной волной были выбиты стекла.

В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 января Гладков заявил, что всего с начала обстрелов погибли 25 жителей Белгородской области, еще 96 пострадали.

В Белгородской области до 4 февраля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали. 

Кроме того, в регионе с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных