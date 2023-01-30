Два человека пострадали в результате обстрела села в Белгородской области

В Белгородской области до 4 февраля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали.