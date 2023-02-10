Песков заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии
Россия оказывает и будет оказывать гуманитарную помощь Сирии после землетрясения, заявил пресс-сектерать президента Дмитрий Песков.
«Что касается нашей страны, то мы по линии различных ведомств в настоящий момент оказываем помощь нашим сирийским друзьям и продолжим это делать», – ответил представитель Кремля на вопрос, ведет ли Россия переговоры с сирийскими властями по поводу оказания гумпомощи Сирии после землетрясения.
Накануне, 9 февраля, министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш заявил о том, что стране нужно предоставить медицинское оборудование и лекарства для спасения пострадавших от землетрясения. Отвечая на вопрос, готова ли Россия увеличить помощь Сирии, Песков заявил, что контакты по этому поводу осуществляются постоянно. «И в рамках этих контактов сирийское руководство дает информацию о своих потребностях. Все они очень оперативно рассматриваются и по мере возможностей, конечно, помощь будет продолжаться», – подчеркнул представитель Кремля.
Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о том, ведет ли Россия переговоры с Сирией на счет открытия границ для международных гуманитарных организаций, Песков отметил, что Сирия является суверенным государством. «И они самостоятельно принимают решения о режиме работы границ с учетом таких форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после разрушительного землетрясения», – сказал представитель Кремля.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Днем ранее информационное агентство «Анадолу» писало, что в Сирии жертвами землетрясения 3162 человека, пострадали 5235.