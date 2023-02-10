Песков заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Днем ранее информационное агентство «Анадолу» писало, что в Сирии жертвами землетрясения 3162 человека, пострадали 5235.