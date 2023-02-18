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Израильскую делегацию попросили покинуть заседание саммита Африканского союза

Ведомости

Делегацию Израиля попросили покинуть зал, где проходило заседание саммита Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя министерства иностранных дел страны Лиора Хайата.

Как уточняет издание, во время церемонии открытия к членам делегации, которую возглавляла замглавы МИД Израиля по африканскому направлению Шарон Бар-Ли, подошли сотрудники службы безопасности и попросили их покинуть зал. Дипломатам пришлось покинуть мероприятие.

Хайат подчеркнул, что Израиль серьезно относится к произошедшему, поскольку Бар-Ли имеет статус аккредитованного наблюдателя в Африканском союзе. «Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном. Мы призываем африканские страны выступить против этих действий, которые наносят ущерб самой организации Африканского союза и всему континенту», – добавил представитель МИД Израиля.

Африканский союз не стал комментировать удаление из зала израильской делегации. Как уточняет The Times of Israel, ранее предоставление израильской стороне статуса наблюдателя в союзе вызвало разногласия. В частности, в 2022 г. на саммите дебаты по этому вопросу были приостановлены и вместо этого был создан специальный комитет, который должен был дать свои рекомендации на нынешнем мероприятии.

Израиль не может восстановить статус наблюдателя с 2002 г.: страна была аккредитована в Организации африканского единства, но после ее роспуска и создания Африканского союза потеряла свой статус.

Африканский союз является международной межправительственной организацией, в которую входят 55 государств континента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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