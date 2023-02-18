Израильскую делегацию попросили покинуть заседание саммита Африканского союза

Африканский союз не стал комментировать удаление из зала израильской делегации. Как уточняет The Times of Israel, ранее предоставление израильской стороне статуса наблюдателя в союзе вызвало разногласия. В частности, в 2022 г. на саммите дебаты по этому вопросу были приостановлены и вместо этого был создан специальный комитет, который должен был дать свои рекомендации на нынешнем мероприятии.