Израильскую делегацию попросили покинуть заседание саммита Африканского союза
Делегацию Израиля попросили покинуть зал, где проходило заседание саммита Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя министерства иностранных дел страны Лиора Хайата.
Как уточняет издание, во время церемонии открытия к членам делегации, которую возглавляла замглавы МИД Израиля по африканскому направлению Шарон Бар-Ли, подошли сотрудники службы безопасности и попросили их покинуть зал. Дипломатам пришлось покинуть мероприятие.
Хайат подчеркнул, что Израиль серьезно относится к произошедшему, поскольку Бар-Ли имеет статус аккредитованного наблюдателя в Африканском союзе. «Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном. Мы призываем африканские страны выступить против этих действий, которые наносят ущерб самой организации Африканского союза и всему континенту», – добавил представитель МИД Израиля.
Африканский союз не стал комментировать удаление из зала израильской делегации. Как уточняет The Times of Israel, ранее предоставление израильской стороне статуса наблюдателя в союзе вызвало разногласия. В частности, в 2022 г. на саммите дебаты по этому вопросу были приостановлены и вместо этого был создан специальный комитет, который должен был дать свои рекомендации на нынешнем мероприятии.
Израиль не может восстановить статус наблюдателя с 2002 г.: страна была аккредитована в Организации африканского единства, но после ее роспуска и создания Африканского союза потеряла свой статус.
Африканский союз является международной межправительственной организацией, в которую входят 55 государств континента.