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Страны G7 договорились направить Украине $39 млрд до конца года

Ведомости

Страны – участницы G7 увеличили свою обязательства по поддержке Украины до $39 млрд в текущем году, государства привержены удовлетворению потребностей страны в краткосрочном финансировании, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, которая состоялась в индийском Бангалоре.

«На 2023 год, исходя из потребностей правительства Украины, мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до $39 млрд. Эти значительные обязательства и их быстрое выполнение придают Украине уверенность и позволяют властям гарантировать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг и стабилизировать экономику», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Как ранее писал Reuters, лидеры стран «большой семерки» обсудят в Индии меры против России с целью прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил министр финансов Японии, которая председательствует на встрече министров и управляющих ЦБ.  

Страны G7 вводят в отношении России санкции с начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В частности, ограничения затронули энергоносители российского происхождения – нефть, нефтепродукты и газ – в форме потолка цен, оборонно-промышленный комплекс, банковский, финансовый сектора и др. В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных