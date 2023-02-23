Страны G7 договорились направить Украине $39 млрд до конца года
Страны – участницы G7 увеличили свою обязательства по поддержке Украины до $39 млрд в текущем году, государства привержены удовлетворению потребностей страны в краткосрочном финансировании, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, которая состоялась в индийском Бангалоре.
«На 2023 год, исходя из потребностей правительства Украины, мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до $39 млрд. Эти значительные обязательства и их быстрое выполнение придают Украине уверенность и позволяют властям гарантировать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг и стабилизировать экономику», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Как ранее писал Reuters, лидеры стран «большой семерки» обсудят в Индии меры против России с целью прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил министр финансов Японии, которая председательствует на встрече министров и управляющих ЦБ.
Страны G7 вводят в отношении России санкции с начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В частности, ограничения затронули энергоносители российского происхождения – нефть, нефтепродукты и газ – в форме потолка цен, оборонно-промышленный комплекс, банковский, финансовый сектора и др. В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.