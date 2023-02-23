Страны G7 договорились направить Украине $39 млрд до конца года

«На 2023 год, исходя из потребностей правительства Украины, мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до $39 млрд. Эти значительные обязательства и их быстрое выполнение придают Украине уверенность и позволяют властям гарантировать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг и стабилизировать экономику», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).