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Австралия включила в санкционный список 40 физлиц и 90 юрлиц из России

Ведомости

Австралия ввела санкции в отношении 40 физических и 90 юридических лиц из России, следует из сообщения на сайте правительства страны.

Среди компаний, попавших под санкции, – концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», концерн «Автоматика», федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», предприятия, входящие в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК), «Росатом» и др. Также в список вошли «Лукойл», «Сколково», радио Sputnik и юрлица «Эксимбанка».

Под австралийские санкции среди физлиц попали 28 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, включая председателя Эллу Памфилову, военнослужащие и военные группы, министры. В санкционный список вошли и 38 губернаторов и глав субъектов – Антон Алиханов (Калининградская область), Игорь Артамонов (Липецкая область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Максим Егоров (Тамбовская область), Вячеслав Гладков (Белгородская область) и др.

Австралийские санкции предусматривают ограничения на ввоз или вывоз определенных товаров, на некоторые виды деятельности, предоставление ряда услуг, ограничения на операции с активами и запрет на въезд.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели антироссийские санкции, к ним присоединилась и Австралия. Она, наравне с другими, была включена РФ в список недружественных стран.

Различные ограничительные меры в годовщину начала спецоперации России на Украине – 24 февраля – анонсировали также США, Евросоюз и страны G7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных