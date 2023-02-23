Австралия включила в санкционный список 40 физлиц и 90 юрлиц из России
Австралия ввела санкции в отношении 40 физических и 90 юридических лиц из России, следует из сообщения на сайте правительства страны.
Среди компаний, попавших под санкции, – концерн «Калашников», «Адмиралтейские верфи», концерн «Автоматика», федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», предприятия, входящие в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК), «Росатом» и др. Также в список вошли «Лукойл», «Сколково», радио Sputnik и юрлица «Эксимбанка».
Под австралийские санкции среди физлиц попали 28 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, включая председателя Эллу Памфилову, военнослужащие и военные группы, министры. В санкционный список вошли и 38 губернаторов и глав субъектов – Антон Алиханов (Калининградская область), Игорь Артамонов (Липецкая область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Максим Егоров (Тамбовская область), Вячеслав Гладков (Белгородская область) и др.
Австралийские санкции предусматривают ограничения на ввоз или вывоз определенных товаров, на некоторые виды деятельности, предоставление ряда услуг, ограничения на операции с активами и запрет на въезд.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели антироссийские санкции, к ним присоединилась и Австралия. Она, наравне с другими, была включена РФ в список недружественных стран.
Различные ограничительные меры в годовщину начала спецоперации России на Украине – 24 февраля – анонсировали также США, Евросоюз и страны G7.