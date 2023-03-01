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Госдума заслушает отчет о работе Счетной палаты 16 марта

Ведомости

Госдума на пленарном заседании 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты в 2022 г., следует из повестки Совета нижней палаты.

Источник «Ведомостей» в Госдуме пояснил, что вероятнее всего отчитываться будет и. о. председателя Счетной палаты Галина Изотова. «Это стандартная процедура – заслушивание отчета Счетной палаты перед отчетом правительства», – говорит он. До этого отчет будет обсуждаться на заседаниях в комитетах Госдумы с участием аудиторов Счетной палаты.

Отчет правительства пройдет 21-23 марта, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава Совета Федераций Валентина Матвиенко ранее сообщила, что верхняя палата продолжает работу над формированием окончательного списка из трех кандидатов на пост председателя Счетной палаты. Она также призвала в связи с этим не «гадать на кофейной гуще», приведя совет профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» – «не читайте до обеда газет». Она пообещала сообщить СМИ об окончательной тройке кандидатов «даже перед направлением списка президенту».

Ранее «Ведомости» сообщили, что главным кандидатом на пост председателя Счетной палаты стал министр юстиции Константин Чуйченко. Это подтвердили сразу несколько источников, близких к СП, правительству и Кремлю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных