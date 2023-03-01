Госдума заслушает отчет о работе Счетной палаты 16 марта

Глава Совета Федераций Валентина Матвиенко ранее сообщила, что верхняя палата продолжает работу над формированием окончательного списка из трех кандидатов на пост председателя Счетной палаты. Она также призвала в связи с этим не «гадать на кофейной гуще», приведя совет профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» – «не читайте до обеда газет». Она пообещала сообщить СМИ об окончательной тройке кандидатов «даже перед направлением списка президенту».