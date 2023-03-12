Politico: между США и Украиной растут разногласия по поводу конфликта с Россией
Между Вашингтоном и Киевом растут «закулисные разногласия» по поводу целей военного конфликта с Россией и того, как и когда он закончится, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации президента США.
Издание отмечает, что на публике между лидером Соединенных Штатов Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским разногласий нет, особенно после визита американского лидера в Киев. Но, по данным Politico, между главами стран возникают «точки напряжения», такие как диверсия на «Северных потоках», «изматывающая оборона стратегически неважного украинского города» (речь идет об Артемовске; украинское название – Бахмут) и планы украинского президента бороться за регионы, которые не подчиняются киевской власти с 2014 г. В связи с этим источники издания отмечают, что единство между Вашингтоном и Киевом «непрочное». Официальные лица США считают, что требование Зеленского до начала мирных переговоров вернуть Украине все территории, включая Крым, только продлят боевые действия.
Также Politico пишет, что у Вашингтона «временами» наступало разочарование по поводу поставок оружия Киеву, поскольку от Украины поступает множество просьб, но Зеленский не проявляет «должной благодарности».
Издание утверждает, что Байден пообещал Украине твердую поддержку, но Киеву дали понять, что Штаты не смогут «бесконечно» финансировать страну на таком же уровне.
На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По данным Пентагона, с начала боевых действий размер американской военной помощи Украине превысил $31,7 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.