Politico: между США и Украиной растут разногласия по поводу конфликта с Россией

Издание отмечает, что на публике между лидером Соединенных Штатов Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским разногласий нет, особенно после визита американского лидера в Киев. Но, по данным Politico, между главами стран возникают «точки напряжения», такие как диверсия на «Северных потоках», «изматывающая оборона стратегически неважного украинского города» (речь идет об Артемовске; украинское название – Бахмут) и планы украинского президента бороться за регионы, которые не подчиняются киевской власти с 2014 г. В связи с этим источники издания отмечают, что единство между Вашингтоном и Киевом «непрочное». Официальные лица США считают, что требование Зеленского до начала мирных переговоров вернуть Украине все территории, включая Крым, только продлят боевые действия.