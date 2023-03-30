Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 340 военнослужащих

29 марта Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в районе населенного пункта Семеновка в ДНР, а также четырех пунктов управления в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила до 310 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника составили 100 военнослужащих, а на Купянском — свыше 35.