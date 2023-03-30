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Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 340 военнослужащих

Ведомости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки предприняли активные действия, в результате которых ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка... а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении.

На остальных направлениях российские войска продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ. Так, на Купянском направлении украинская сторона потеряла до 50 человек после ударов ВС РФ в районах Гряниковки, Синьковки Харьковской области, а также сел Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР.

На Краснолиманском направлении были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское в ЛНР, а также Ямполовка, Торское и Григоровка в ДНР. Потери противника составили до 130 военнослужащих.

Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны Украины, а Запорожской области – хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны.

29 марта Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в районе населенного пункта Семеновка в ДНР, а также четырех пунктов управления в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. В Минобороны также сообщили, что  за сутки российская армия уничтожила до 310 украинских военнослужащих на Донецком направлении. На Краснолиманском направлении потери противника составили 100 военнослужащих, а на Купянском — свыше 35.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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