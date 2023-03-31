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Президент Киргизии может приехать в Россию 8-9 мая

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров может приехать в Россию с официальным визитом 8-9 мая. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время встречи с Жапаровым.

«8-9 мая мы ожидаем Ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника – Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

Оверчук обратил внимание на доверительный характер двусторонних отношений России и Киргизии. По его словам, визит Жапарова в Москву еще больше сблизит две страны.

В предыдущий раз Путин и Жапаров встречались в декабре 2022 г. Тогда российский лидер приезжал с рабочим визитом в Киргизию, где проходил саммит Европейского экономического союза. По итогам поездки Путин и Жапаров приняли совместное заявление по обеспечению международной информационной безопасности.

В августе 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым сообщил, что товарооборот России и Киргизии в первом полугодии увеличился на 34% и превысил $1,4 млрд.

Садыр Жапаров стал президентом Киргизии в январе 2021 г. Путин поздравил его с победой на выборах. Впервые лидеры двух государств провели телефонные переговоры 12 ноября 2020 г., когда Жапаров исполнял обязанности президента после добровольного ухода в отставку Сооронбая Жээнбекова. Главы государств обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений, подчеркнув необходимость продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных