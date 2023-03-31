Президент Киргизии может приехать в Россию 8-9 мая

«8-9 мая мы ожидаем Ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника – Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).