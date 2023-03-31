Президент Киргизии может приехать в Россию 8-9 мая
Президент Киргизии Садыр Жапаров может приехать в Россию с официальным визитом 8-9 мая. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время встречи с Жапаровым.
«8-9 мая мы ожидаем Ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника – Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Оверчук обратил внимание на доверительный характер двусторонних отношений России и Киргизии. По его словам, визит Жапарова в Москву еще больше сблизит две страны.
В предыдущий раз Путин и Жапаров встречались в декабре 2022 г. Тогда российский лидер приезжал с рабочим визитом в Киргизию, где проходил саммит Европейского экономического союза. По итогам поездки Путин и Жапаров приняли совместное заявление по обеспечению международной информационной безопасности.
В августе 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым сообщил, что товарооборот России и Киргизии в первом полугодии увеличился на 34% и превысил $1,4 млрд.
Садыр Жапаров стал президентом Киргизии в январе 2021 г. Путин поздравил его с победой на выборах. Впервые лидеры двух государств провели телефонные переговоры 12 ноября 2020 г., когда Жапаров исполнял обязанности президента после добровольного ухода в отставку Сооронбая Жээнбекова. Главы государств обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений, подчеркнув необходимость продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства между странами.