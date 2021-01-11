Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии
Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента в Киргизии. Телеграмма российского лидера опубликована пресс-службой Кремля.
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента. Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС», — говорится в телеграмме президента.
Глава государства рассчитывает, что деятельность Жапарова на посту президента республики будет способствовать дальнейшему развитию связей между двумя странами.
20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.
12 ноября президент России Владимир Путин впервые созвонился с Жапаровым. Главы государств обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений, подчеркнув необходимость продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства между странами.