Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин и Пашинян подтвердили важность реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. Речь идет об обеспечении безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также восстановлении экономических и транспортных связей в Закавказье.
Также лидеры затронули вопросы подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном и обсудили актуальные темы двусторонних отношений.
С начала декабря 2022 г. армянская сторона говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабахе азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Азербайджан отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.