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Прокуратура Москвы проверит Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Ведомости

Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры проведет проверку на предмет того, причастен ли певец Валерий Меладзе к финансированию вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины», – сказал собеседник агентства.

Генпрокуратура приняла решение инициировать проверку после обращения руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, которое он подал в марте на имя генпрокурора Игоря Краснова. В частности, в нем говорилось, что организация длительное время следит за деятельностью и высказываниями Меладзе. По словам Бородина, певец неоднократно «критиковал принятые государственными органами и президентом России решения» в отношении спецоперации.

Кроме того, несмотря на то что гастрольная деятельность Меладзе внутри России ограничена, он продолжает выступать за рубежом, писал Бородин. «У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку вооруженных сил Украины», – сказано в обращении.

В начале января в сети распространилось видео, на котором певец во время своего новогоднего концерта в Дубае, предположительно, говорит «героям слава», отвечая на украинскую националистическую кричалку одного из слушателей в зале. После этого о необходимости дать оценку действиям певца говорили в Госдуме и Совфеде.

В конце марта стало известно, что запланированные Меладзе выступления в российских городах, в числе которых Красноярск, Иркутск, Барнаул и др., отменены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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