Прокуратура Москвы проверит Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Генпрокуратура приняла решение инициировать проверку после обращения руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, которое он подал в марте на имя генпрокурора Игоря Краснова. В частности, в нем говорилось, что организация длительное время следит за деятельностью и высказываниями Меладзе. По словам Бородина, певец неоднократно «критиковал принятые государственными органами и президентом России решения» в отношении спецоперации.