МИД выразил протест главе дипмиссии Канады из-за высказываний о Татарском
МИД России вызвал исполняющего обязанности главы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля и выразил ему протест в связи с высказываниями постоянного представителя страны на площадке ООН Роберта Рэя о погибшем военкоре Владлене Татарском. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
«Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Б.Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Р.Рэя, который, по сути, поддержал совершенный против военного корреспондента Владлена Татарского (М.Ю.Фомина) террористический акт», – следует из сообщения министерства.
В заявлении подчеркивается, что позиция канадского дипломата в отношении убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением «нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера».
Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошел в Санкт-Петербурге 2 апреля. На следующий день подозреваемую в убийстве военкора 26-летнюю Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла на творческий вечер журналиста бюст, который впоследствии взорвался.
По версии Национального антитеррористического комитета (НАК), теракт был организован при помощи спецслужб Украины и агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).