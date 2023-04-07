МИД выразил протест главе дипмиссии Канады из-за высказываний о Татарском

В заявлении подчеркивается, что позиция канадского дипломата в отношении убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением «нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера».