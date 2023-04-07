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МИД выразил протест главе дипмиссии Канады из-за высказываний о Татарском

Ведомости

МИД России вызвал исполняющего обязанности главы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля и выразил ему протест в связи с высказываниями постоянного представителя страны на площадке ООН Роберта Рэя о погибшем военкоре Владлене Татарском. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Б.Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Р.Рэя, который, по сути, поддержал совершенный против военного корреспондента Владлена Татарского (М.Ю.Фомина) террористический акт», – следует из сообщения министерства.

В заявлении подчеркивается, что позиция канадского дипломата в отношении убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением «нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера».

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошел в Санкт-Петербурге 2 апреля. На следующий день подозреваемую в убийстве военкора 26-летнюю Дарью Трепову задержали. Она призналась, что принесла на творческий вечер журналиста бюст, который впоследствии взорвался.

По версии Национального антитеррористического комитета (НАК), теракт был организован при помощи спецслужб Украины и агентов из числа сторонников ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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