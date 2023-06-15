«Единая Россия» выдвинет сына умершего депутата Узденова на довыборы

Довыборы в Госдуму в единый день голосования 10 сентября пройдут еще в двух регионах – Красноярском крае и Крыму. В Красноярском крае на мандат умершего в ночь на 31 мая единоросса Виктора Зубарева претендует его однопартиец, экс-мэр Красноярска Сергей Еремин (сейчас занимает пост и. о. вице-губернатора), в Крыму после досрочной отставки в прошлом году Алексея Черняка «Единая Россия» выдвинет на довыборы депутата горсовета Симферополя Юрия Нестеренко. Последний уже одержал победу на праймериз, предварительное голосование в Красноярском крае пройдет с 19 по 25 июня.