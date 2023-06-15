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«Единая Россия» выдвинет сына умершего депутата Узденова на довыборы

Ведомости

Депутат городской думы Черкесска Солтан Узденов победил на праймериз «Единой России» по отбору кандидата в депутаты Госдумы на дополнительные выборы по одномандатному округу №16 (Карачаево-Черкесский), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии. Он приходится сыном экс-депутату нижней палаты парламента Джашарбеку Узденову, скончавшемуся 23 апреля.

Праймериз проходили по четвертой модели – принять в них участие могли только те избиратели, которые включены в утвержденный оргкомитетом процедуры список. Узденов-младший набрал почти 6000 голосов (зарегистрировались для участия в голосовании более 9500 избирателей, явка составила 82%).

Итоги праймериз на довыборы в Госдуму подведены также в Липецкой области, чей представитель в нижней палате парламента Николай Борцов также скончался 23 апреля. Здесь победу одержал председатель областного совета депутатов Дмитрий Аверов – его поддержали около 16 000 избирателей из 21 000 проголосовавших (явка составила около 65%).

Довыборы в Госдуму в единый день голосования 10 сентября пройдут еще в двух регионах – Красноярском крае и Крыму. В Красноярском крае на мандат умершего в ночь на 31 мая единоросса Виктора Зубарева претендует его однопартиец, экс-мэр Красноярска Сергей Еремин (сейчас занимает пост и. о. вице-губернатора), в Крыму после досрочной отставки в прошлом году Алексея Черняка «Единая Россия» выдвинет на довыборы депутата горсовета Симферополя Юрия Нестеренко. Последний уже одержал победу на праймериз, предварительное голосование в Красноярском крае пройдет с 19 по 25 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных