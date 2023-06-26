КГБ Белоруссии заявил о готовности к нападению «беглых террористов»

Ранее президент страны Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Запад готовится к вторжению на территорию Белоруссии. «Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии. Придет время — мы вам выложим это все», — сказал он во время послания к белорусскому народу и парламенту. Он подчеркивал, что власти будут реагировать на попытки нападения «симметрично, адекватно». Позднее в мае минобороны республики сообщало о попытке нападения на военных при помощи грузовика с бомбой.