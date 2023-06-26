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КГБ Белоруссии заявил о готовности к нападению «беглых террористов»

Ведомости

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии располагает информацией о «беглых террористах» и их инструкторах и готов к нейтрализации этой угрозы. Об этом заявил замначальника следственного управления спецслужбы Константин Бычек, комментируя публикацию The Sunday Times о подготовке таких групп в западных странах.

По его данным, боевиков готовят сразу в нескольких странах: на базе польского спецназа «Гром», «Союза стрелков Литвы», а также СБУ и подразделений военной разведки Украины. После прохождения первичной подготовки боевики «проходят обкатку на поле боя» на юго-востоке Украины, а по возвращении сами становятся инструкторами. Они, утверждает Бычек, готовят теракты, а также планы вооруженного вторжения, в том числе «при поддержке регулярных войск» Польши, Литвы и Украины.

«Комитету государственной безопасности эти лица известны, нам известны лица сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку... КГБ фиксирует такие террористические проявления, мы к этим вызовам готовы», – рассказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

9 мая председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о предотвращении попыток терактов в преддверии празднования Дня Победы. Тогда Тертель указал на важность бдительности граждан, без которой работа любой спецслужбы будет не столь эффективной.

Ранее по теме: В Белоруссии предотвратили несколько терактов в преддверии 9 мая

Ранее президент страны Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Запад готовится к вторжению на территорию Белоруссии. «Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии. Придет время — мы вам выложим это все», — сказал он во время послания к белорусскому народу и парламенту. Он подчеркивал, что власти будут реагировать на попытки нападения «симметрично, адекватно». Позднее в мае минобороны республики сообщало о попытке нападения на военных при помощи грузовика с бомбой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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