КГБ Белоруссии заявил о готовности к нападению «беглых террористов»
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии располагает информацией о «беглых террористах» и их инструкторах и готов к нейтрализации этой угрозы. Об этом заявил замначальника следственного управления спецслужбы Константин Бычек, комментируя публикацию The Sunday Times о подготовке таких групп в западных странах.
По его данным, боевиков готовят сразу в нескольких странах: на базе польского спецназа «Гром», «Союза стрелков Литвы», а также СБУ и подразделений военной разведки Украины. После прохождения первичной подготовки боевики «проходят обкатку на поле боя» на юго-востоке Украины, а по возвращении сами становятся инструкторами. Они, утверждает Бычек, готовят теракты, а также планы вооруженного вторжения, в том числе «при поддержке регулярных войск» Польши, Литвы и Украины.
«Комитету государственной безопасности эти лица известны, нам известны лица сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку... КГБ фиксирует такие террористические проявления, мы к этим вызовам готовы», – рассказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».
9 мая председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о предотвращении попыток терактов в преддверии празднования Дня Победы. Тогда Тертель указал на важность бдительности граждан, без которой работа любой спецслужбы будет не столь эффективной.
Ранее президент страны Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Запад готовится к вторжению на территорию Белоруссии. «Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии. Придет время — мы вам выложим это все», — сказал он во время послания к белорусскому народу и парламенту. Он подчеркивал, что власти будут реагировать на попытки нападения «симметрично, адекватно». Позднее в мае минобороны республики сообщало о попытке нападения на военных при помощи грузовика с бомбой.