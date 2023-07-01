Володин заявил о нанесении Зеленским ущерба истории, языку и культуре Украины

В частности, по словам Володина, власть в Киеве сделала «из нацистов Бандеры, Шухевича и других преступников героев», а Зеленский объявил 9 мая Днем Европы. Кроме того, на Украине запрещается русский язык, изымаются учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы исключают русских писателей, перечисляет спикер Госдумы. Он также указал на преследование канонической православной церкви на Украине и предложение президента перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.