Володин заявил о нанесении Зеленским ущерба истории, языку и культуре Украины
Президент Украины Владимир Зеленский нанес непоправимый ущерб стране в вопросах истории, языка, веры, культуры и традиций, страна теряет суверенитет, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
«Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб», – написал он в своем Telegram-канале.
В частности, по словам Володина, власть в Киеве сделала «из нацистов Бандеры, Шухевича и других преступников героев», а Зеленский объявил 9 мая Днем Европы. Кроме того, на Украине запрещается русский язык, изымаются учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы исключают русских писателей, перечисляет спикер Госдумы. Он также указал на преследование канонической православной церкви на Украине и предложение президента перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.
«Разрушается институт семьи. Крупнейшие украинские компании и официальные государственные ресурсы активно участвуют в так называемом «месяце прайда»: «украшают» свои страницы ЛГБТ-символикой», – добавил Володин.
По его мнению, этот список можно продолжить, а «итоговый результат для украинцев плачевный»: в прошлом году ВВП страны упал на 29,1%, численность населения сократилась на 23%.
В мае Володин заявил, что Киев не даст запустить переговоры до тех пор, пока решение об этом не примут власти США. По его словам, Украины «как государства не существует» и территория страны сейчас – «полигон для обкатки вооружения, которое поставляется всеми странами НАТО».