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Володин заявил о нанесении Зеленским ущерба истории, языку и культуре Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский нанес непоправимый ущерб стране в вопросах истории, языка, веры, культуры и традиций, страна теряет суверенитет, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб», – написал он в своем Telegram-канале.

В частности, по словам Володина, власть в Киеве сделала «из нацистов Бандеры, Шухевича и других преступников героев», а Зеленский объявил 9 мая Днем Европы. Кроме того, на Украине запрещается русский язык, изымаются учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы исключают русских писателей, перечисляет спикер Госдумы. Он также указал на преследование канонической православной церкви на Украине и предложение президента перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

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«Разрушается институт семьи. Крупнейшие украинские компании и официальные государственные ресурсы активно участвуют в так называемом «месяце прайда»: «украшают» свои страницы ЛГБТ-символикой», – добавил Володин.

По его мнению, этот список можно продолжить, а «итоговый результат для украинцев плачевный»: в прошлом году ВВП страны упал на 29,1%, численность населения сократилась на 23%.

В мае Володин заявил, что Киев не даст запустить переговоры до тех пор, пока решение об этом не примут власти США. По его словам, Украины «как государства не существует» и территория страны сейчас – «полигон для обкатки вооружения, которое поставляется всеми странами НАТО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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