В Кремле назвали вбросом данные о дошедшем до ядерного хранилища «Вагнере»

Буданов в интервью Reuters заявил, что бойцы «Вагнера» смогли добраться до ядерной базы Воронеж-45, они якобы рассчитывали заполучить небольшие советские ядерные устройства для того, чтобы «повысить ставки» в своем мятеже. При этом двери хранилища были закрыты, поэтому им не удалось попасть в техническую секцию базы, добавил он. Как отметил Reuters, Буданов не привел каких-либо доказательств, но частично его слова подтвердил «близкий к Кремлю источник», по информации которого «Вагнеру» удалось проникнуть «в зону особого интереса».