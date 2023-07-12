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Политика

В Кремле назвали вбросом данные о дошедшем до ядерного хранилища «Вагнере»

Ведомости

Заявление главы военной разведки Кирилла Буданова о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе мятежа 24 июня смогли дойти до хранилища с ядерным оружием, являются вбросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На конференц-колле журналисты спросили Пескова, есть ли у Кремля информация о произошедшем в связи с заявлением Буданова.

«У Кремля нет такой информации. Похоже на очередной вброс», – ответил Песков.

Буданов в интервью Reuters заявил, что бойцы «Вагнера» смогли добраться до ядерной базы Воронеж-45, они якобы рассчитывали заполучить небольшие советские ядерные устройства для того, чтобы «повысить ставки» в своем мятеже. При этом двери хранилища были закрыты, поэтому им не удалось попасть в техническую секцию базы, добавил он. Как отметил Reuters, Буданов не привел каких-либо доказательств, но частично его слова подтвердил «близкий к Кремлю источник», по информации которого «Вагнеру» удалось проникнуть «в зону особого интереса».

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал основатель ЧВК, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».

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6 июля Лукашенко заявил, что Пригожин сейчас находится не в Белоруссии, а бойцы «Вагнера» – в своих лагерях в России. 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 29 июня в Кремле встречался с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», в том числе с Пригожиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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