ВС Белоруссии планируют обменяться опытом с ЧВК «Вагнер»
Минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
«По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь», – говорится в сообщении.
В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал основатель ЧВК, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».
27 июня Лукашенко рассказывал, что Пригожин прибыл в Белоруссию. Тогда же президент объяснил, в чем видит пользу от размещения ЧВК «Вагнер» на территории страны. «Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое – нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», – уточнял Лукашенко.
6 июля Лукашенко заявил, что Пригожин сейчас находится не в Белоруссии, а бойцы «Вагнера» – в своих лагерях в России. 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 29 июня в Кремле встречался с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», в том числе с Пригожиным.