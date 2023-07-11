ВС Белоруссии планируют обменяться опытом с ЧВК «Вагнер»

27 июня Лукашенко рассказывал, что Пригожин прибыл в Белоруссию. Тогда же президент объяснил, в чем видит пользу от размещения ЧВК «Вагнер» на территории страны. «Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое – нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», – уточнял Лукашенко.