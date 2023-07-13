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Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-замминистра Милова по делу о фейках об армии

Ведомости

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

Меру пресечения в отношении Милова вынесли в связи с обвинением по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической и идеологической ненависти). Вместе с этим Милова объявили в международный розыск.

Милов был замминистра энергетики России с мая по октябрь 2002 г. В период с 2012 по 2015 г. был председателем партии «Демократический выбор». Он считается соратником Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2021 г. Милов покинул Россию, по его словам, из-за опасений ареста. В мае 2022 г. он был внесен в список иноагентов.

В конце июня Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика к восьми годам колонии общего режима, признав виновным в публичном распространении ложной информации о ВС России по мотивам политической ненависти. 7 июля 2022 г. МВД объявило Красильщика в розыск, а 16 марта 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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