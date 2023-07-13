Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-замминистра Милова по делу о фейках об армии
Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.
Меру пресечения в отношении Милова вынесли в связи с обвинением по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической и идеологической ненависти). Вместе с этим Милова объявили в международный розыск.
Милов был замминистра энергетики России с мая по октябрь 2002 г. В период с 2012 по 2015 г. был председателем партии «Демократический выбор». Он считается соратником Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2021 г. Милов покинул Россию, по его словам, из-за опасений ареста. В мае 2022 г. он был внесен в список иноагентов.
В конце июня Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика к восьми годам колонии общего режима, признав виновным в публичном распространении ложной информации о ВС России по мотивам политической ненависти. 7 июля 2022 г. МВД объявило Красильщика в розыск, а 16 марта 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его.