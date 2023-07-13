Госдума приняла поправки об усилении контроля за иноагентами

Законопроект также лишает иноагентов возможности получать имущественную поддержку от государства, которой пользуются социально ориентированные НКО и малый и средний бизнес, что «противоречит национальным интересам России», следует из пояснительной записки. Ограничения, которые должны быть учтены и которые нельзя нарушать, перечислены в 18 частях ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».