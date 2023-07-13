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Госдума приняла поправки об усилении контроля за иноагентами

Ведомости

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Об этом свидетельствуют данные в электронной думской базе.

Согласно документу, Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами. В частности, они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения законодательства Минюст вправе вынести предупреждение лицам, взаимодействующим с иноагентами.

Также учитывать ограничения должны будут органы публичной власти, организации всех форм собственности, должностные лица, а также физлица с любым гражданством. В случае получения Минюстом информации о нарушении законодательства об иноагентах в отношении таких лиц может быть проведена внеплановая проверка.

Законопроект также лишает иноагентов возможности получать имущественную поддержку от государства, которой пользуются социально ориентированные НКО и малый и средний бизнес, что «противоречит национальным интересам России», следует из пояснительной записки. Ограничения, которые должны быть учтены и которые нельзя нарушать, перечислены в 18 частях ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Кроме того, Госдума одобрила поправки в КоАП, которые вводят штраф за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юрлиц – до 300 000 руб.

Оба законопроекта были внесены в Госдуму 26 апреля. Пакет поправок был подготовлен думской комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с ее председателем Василием Пискаревым. В первом чтении документы одобрили 21 июня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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