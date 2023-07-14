Консульское агентство Польши в Смоленске закроют 31 августа
Консульское агентство Польши в Смоленске, решение о закрытии которого ранее приняла Россия, прекратит работу 31 августа, сообщается на сайте польского МИДа.
«Офис будет ликвидирован 31 августа 2023 г., а его текущие задачи будет выполнять непосредственно посольство республики Польша в Москве», – говорится в сообщении.
Решение Москвы Варшава назвала «в высшей степени символичным» жестом, а также недружественным и «непонятным» актом. Польша оставляет за собой право на соответствующие ответные меры, добавили в МИДе.
14 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о принятии предложения МИДа о закрытии в Смоленске консульского агентства Польши. В пресс-службе кабмина пояснили, что решение «позволяет восстановить паритет консульских учреждений» двух стран на фоне недружественных действий Варшавы.
В правительстве напомнили, в частности, о незаконной конфискации недвижимости российского посольства в Польше и «существенном сокращении» дипломатического присутствия России в республике. 29 апреля в Варшаве местные власти и полицейские проникли в здание школы при посольстве РФ и потребовали от сотрудников покинуть его, поскольку в прошлом году Польша решила передать этот объект недвижимости государству. 10 мая школа при посольстве России в Варшаве возобновила работу в новом месте.