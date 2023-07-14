Консульское агентство Польши в Смоленске закроют 31 августа

В правительстве напомнили, в частности, о незаконной конфискации недвижимости российского посольства в Польше и «существенном сокращении» дипломатического присутствия России в республике. 29 апреля в Варшаве местные власти и полицейские проникли в здание школы при посольстве РФ и потребовали от сотрудников покинуть его, поскольку в прошлом году Польша решила передать этот объект недвижимости государству. 10 мая школа при посольстве России в Варшаве возобновила работу в новом месте.