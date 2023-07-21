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В Кремле положительно оценили творчество певца Shamana

Ведомости

В Кремле «очень положительно» оценили творчество певца Shamana (настоящее имя – Ярослав Дронов).

«Вы знаете, президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к СВО. Отрадно наблюдать, что многие пишут стихи, песни исполняют – это важно для поднятия патриотического духа», – сказал Песков, отвечая на вопрос, слушает ли президент России Владимир Путин песни, связанные со спецоперацией, в частности Shamana.

Ярослав Дронов – автор песен «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Исповедь» и др. В ноябре прошлого года ВЦИОМ провел опрос среди 1600 россиян старше 18 лет о лучших музыкантах и актерах России. Согласно результатам, лучшим певцом в 2022 г. граждане России назвали Олега Газманова, вторым в списке оказался Shaman, третьим – Николай Басков.

20 июля этого года Канада ввела санкции против министра науки РФ Валерия Фалькова и министра культуры Ольги Любимовой, артиста Филиппа Киркорова, режиссера Никиты Михалкова. В санкционном списке также оказался Shaman. По заявлению властей Канады, ограничения были введены против представителей культуры из-за того, что те «используют свое искусство» в поддержку спецоперации на Украине.

Дронов также внесен в санкционные списки Латвии. В марте он попал под ограничения страны вместе с певицей Надеждой Бабкиной, телеведущей Лерой Кудрявцевой, актерами Кириллом Кузнецовым, Полиной Агуреевой и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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