В Кремле положительно оценили творчество певца Shamana

20 июля этого года Канада ввела санкции против министра науки РФ Валерия Фалькова и министра культуры Ольги Любимовой, артиста Филиппа Киркорова, режиссера Никиты Михалкова. В санкционном списке также оказался Shaman. По заявлению властей Канады, ограничения были введены против представителей культуры из-за того, что те «используют свое искусство» в поддержку спецоперации на Украине.