В Кремле положительно оценили творчество певца Shamana
В Кремле «очень положительно» оценили творчество певца Shamana (настоящее имя – Ярослав Дронов).
«Вы знаете, президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к СВО. Отрадно наблюдать, что многие пишут стихи, песни исполняют – это важно для поднятия патриотического духа», – сказал Песков, отвечая на вопрос, слушает ли президент России Владимир Путин песни, связанные со спецоперацией, в частности Shamana.
Ярослав Дронов – автор песен «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Исповедь» и др. В ноябре прошлого года ВЦИОМ провел опрос среди 1600 россиян старше 18 лет о лучших музыкантах и актерах России. Согласно результатам, лучшим певцом в 2022 г. граждане России назвали Олега Газманова, вторым в списке оказался Shaman, третьим – Николай Басков.
20 июля этого года Канада ввела санкции против министра науки РФ Валерия Фалькова и министра культуры Ольги Любимовой, артиста Филиппа Киркорова, режиссера Никиты Михалкова. В санкционном списке также оказался Shaman. По заявлению властей Канады, ограничения были введены против представителей культуры из-за того, что те «используют свое искусство» в поддержку спецоперации на Украине.
Дронов также внесен в санкционные списки Латвии. В марте он попал под ограничения страны вместе с певицей Надеждой Бабкиной, телеведущей Лерой Кудрявцевой, актерами Кириллом Кузнецовым, Полиной Агуреевой и др.