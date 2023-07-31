Песков заявил об отсутствии «изменения погоды» на Западе в отношении России

«Он действительно достаточно хорошо знает Путина, ибо имел возможность провести с ним очень много часов в ходе работы над известным фильмом. И, собственно, он сказал, что с его точки зрения все, что делает Путин, все, что делает наша страна, освещается абсолютно неверно. Он последовательно свою точку зрения отстаивает, не стесняется говорить об этом. Однако это не означает, что какая-то погода меняется», – сказал Песков.