Песков заявил об отсутствии «изменения погоды» на Западе в отношении России
Слова американского режиссера Оливера Стоуна об искажении образа президента РФ Владимира Путина западными СМИ не означают изменение отношения к России на Западе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он действительно достаточно хорошо знает Путина, ибо имел возможность провести с ним очень много часов в ходе работы над известным фильмом. И, собственно, он сказал, что с его точки зрения все, что делает Путин, все, что делает наша страна, освещается абсолютно неверно. Он последовательно свою точку зрения отстаивает, не стесняется говорить об этом. Однако это не означает, что какая-то погода меняется», – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что Стоун «никого не обвинял», а лишь высказал свое мнение. Песков добавил, что режиссер всегда «был, есть и остается» свободен в своей точке зрения.
Ранее сегодня в эпизоде подкаста Stay Free британского публициста и ведущего Расселла Брэнда Оливер Стоун заявил, что Путин «не тот монстр, которым его изображает американская машина пропаганды». Режиссер отметил, что ранее Россия и Китай были потенциальными союзниками США, однако Вашингтон «упустил эту возможность».
Оливер Стоун является обладателем трех наград кинопремии «Оскар», пяти «Золотых глобусов» и премии BAFTA. В июне 2017 г. в России и в мире состоялась премьера его документального фильма «Интервью с Путиным». В течение двух лет работы над картиной Стоун записал 30 часов интервью с российским президентом.