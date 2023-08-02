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Канадский премьер Трюдо и его жена решили расстаться спустя 18 лет брака

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о разводе со своей женой Софи Грегуар. Они были в браке 18 лет.

«Софи и я хотели бы поделиться тем фактом, что после многих содержательных и трудных разговоров мы приняли решение расстаться», – говорится в сообщении, опубликованном на его странице Instagram (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что они останутся «дружной семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем строить». Трюдо также попросил уважаться их частную жизнь ради благополучия их детей.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар заключили брак в 2005 г., у них трое детей. Лидер Либеральной партии Канады Трюдо занял пост премьер-министра в 2015 г. в возрасте 43 лет и стал вторым среди самых молодых премьеров в истории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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