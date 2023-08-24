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Минобороны сообщило о сбитых дронах в Калужской и Брянской областях

Ведомости

Ночью 24 августа Киев вновь предпринял попытку совершить террористическую атаку при помощи беспилотников самолетного типа в Калужской и Брянской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Два дрона были сбиты средствами ПВО в небе над Брянской областью. Еще один беспилотник был обнаружен и уничтожен в небе над Калужской областью. Информацию о наличии пострадавших и разрушений Минобороны не приводит.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале заявил, что дрон был сбит на территории Козельского района. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз об инциденте не сообщал.

Около 22:00 мск 23 августа ПВО сбила еще два украинских дрона в Брянской области. До этого Минобороны сообщало о подавлении двух беспилотников комплексами РЭБ в регионе 22 августа. 

По данным Шапши, 23 августа ПВО также сбила два беспилотника в небе над Калужской областью в районе поселка Шайковка. Обошлось без пострадавших и разрушений. При этом Минобороны в предыдущий раз заявляло о пресечении атаки беспилотников в области 16 августа. Тогда три дрона были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений не было.

После начала спецоперации на Украине Киев стал регулярно обстреливать приграничные российские регионы, а также предпринимать попытки атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. С октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. В Брянской области установлен средний уровень реагирования и бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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