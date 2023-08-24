Минобороны сообщило о сбитых дронах в Калужской и Брянской областях

По данным Шапши, 23 августа ПВО также сбила два беспилотника в небе над Калужской областью в районе поселка Шайковка. Обошлось без пострадавших и разрушений. При этом Минобороны в предыдущий раз заявляло о пресечении атаки беспилотников в области 16 августа. Тогда три дрона были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений не было.