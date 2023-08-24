Минобороны сообщило о сбитых дронах в Калужской и Брянской областях
Ночью 24 августа Киев вновь предпринял попытку совершить террористическую атаку при помощи беспилотников самолетного типа в Калужской и Брянской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Два дрона были сбиты средствами ПВО в небе над Брянской областью. Еще один беспилотник был обнаружен и уничтожен в небе над Калужской областью. Информацию о наличии пострадавших и разрушений Минобороны не приводит.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале заявил, что дрон был сбит на территории Козельского района. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз об инциденте не сообщал.
Около 22:00 мск 23 августа ПВО сбила еще два украинских дрона в Брянской области. До этого Минобороны сообщало о подавлении двух беспилотников комплексами РЭБ в регионе 22 августа.
По данным Шапши, 23 августа ПВО также сбила два беспилотника в небе над Калужской областью в районе поселка Шайковка. Обошлось без пострадавших и разрушений. При этом Минобороны в предыдущий раз заявляло о пресечении атаки беспилотников в области 16 августа. Тогда три дрона были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений не было.
После начала спецоперации на Украине Киев стал регулярно обстреливать приграничные российские регионы, а также предпринимать попытки атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. С октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. В Брянской области установлен средний уровень реагирования и бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.