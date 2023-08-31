Совбез ООН не принял резолюцию России о снятии санкций с Мали

Срок действия санкций в отношении Мали истекает 31 августа 2023 г. Оба проекта резолюций предполагали продление ограничений еще на год. Поскольку документы не были приняты, санкции в отношении Мали прекратят свое действие с 1 сентября этого года. В то же время отдельные страны могут самостоятельно продлить ограничения против республики, но у таких мер не будет обоснования в виде решения Совбеза.