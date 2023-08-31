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Совбез ООН не принял резолюцию России о снятии санкций с Мали

Ведомости

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России, который предполагал продление санкций в отношении Мали в последний раз до сентября 2024 г. и роспуск группы экспертов, следящих за их исполнением. Трансляция заседания шла на сайте ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что санкции не должны превращаться «в инструмент внешнего давления на внутриполитические проблемы Мали». По его словам, потенциал группы экспертов «давно исчерпан». Небензя подчеркнул, что если российская резолюция не будет принята, то «возврата к обсуждению некоего нового проекта уже не будет».

В результате проект не набрал необходимого количества голосов. За резолюцию проголосовала Россия, против – Япония. Остальные страны воздержались.

На том же заседании РФ наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Страны предлагали продлить режим санкций в отношении Мали до 31 августа 2024 г. В ходе голосования Китай воздержался, остальные члены Совбеза резолюцию поддержали. Небензя заявил, что продлевать санкции против Мали непродуктивно, поскольку республика официально обратилась в организацию с требованием их отменить.

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Срок действия санкций в отношении Мали истекает 31 августа 2023 г. Оба проекта резолюций предполагали продление ограничений еще на год. Поскольку документы не были приняты, санкции в отношении Мали прекратят свое действие с 1 сентября этого года. В то же время отдельные страны могут самостоятельно продлить ограничения против республики, но у таких мер не будет обоснования в виде решения Совбеза.

Санкции в отношении Мали действуют с 2017 г. Они предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по мнению группы экспертов санкционного комитета Совбеза ООН, несет «угрозу для мира, безопасности и стабильности» страны и препятствует выполнению мирного соглашения 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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