Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии
Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии и заявил, что не будет присутствовать на официальном предъявлении обвинений на следующей неделе, сообщает Associated Press (AP).
Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи назначил слушания по предъявлению обвинения Трампу и 18 другим фигурантам по этому делу на 6 сентября. AP отмечает, что в судах Джорджии действуют довольно снисходительные правила в отношении новостных камер в зале суда. Отказ Трампа означает, что ему не придется выступать перед прессой.
Обвинение в попытке добиться пересмотра результатов выборов президента 2020 г. предъявили Трампу 15 августа. Вместе с экс-президентом по делу проходят еще 18 человек. Их всех также обвиняют в даче ложных показаний, подстрекательстве государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, давлении на свидетелей и др.