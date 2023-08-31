Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи назначил слушания по предъявлению обвинения Трампу и 18 другим фигурантам по этому делу на 6 сентября. AP отмечает, что в судах Джорджии действуют довольно снисходительные правила в отношении новостных камер в зале суда. Отказ Трампа означает, что ему не придется выступать перед прессой.