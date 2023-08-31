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Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии и заявил, что не будет присутствовать на официальном предъявлении обвинений на следующей неделе, сообщает Associated Press (AP).

Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи назначил слушания по предъявлению обвинения Трампу и 18 другим фигурантам по этому делу на 6 сентября. AP отмечает, что в судах Джорджии действуют довольно снисходительные правила в отношении новостных камер в зале суда. Отказ Трампа означает, что ему не придется выступать перед прессой.

Обвинение в попытке добиться пересмотра результатов выборов президента 2020 г. предъявили Трампу 15 августа. Вместе с экс-президентом по делу проходят еще 18 человек. Их всех также обвиняют в даче ложных показаний, подстрекательстве государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, давлении на свидетелей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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