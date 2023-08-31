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Политика

Боррель призвал подготовиться к вступлению десяти новых стран в Евросоюз

Ведомости

Евросоюзу (ЕС) необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению в него десяти новых членов, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время нужно установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу и дать нам импульс для подготовки к расширению и возможному вступлению десяти новых членов», – объяснил Боррель.

По его словам, особая помощь в подготовке к вступлению в ЕС потребуется Украине.

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29 августа председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к приему новых государств-членов в состав организации к 2030 г. и что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен это учитывать. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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