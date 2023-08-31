Боррель призвал подготовиться к вступлению десяти новых стран в Евросоюз

«Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время нужно установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу и дать нам импульс для подготовки к расширению и возможному вступлению десяти новых членов», – объяснил Боррель.