Боррель призвал подготовиться к вступлению десяти новых стран в Евросоюз
Евросоюзу (ЕС) необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению в него десяти новых членов, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время нужно установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу и дать нам импульс для подготовки к расширению и возможному вступлению десяти новых членов», – объяснил Боррель.
По его словам, особая помощь в подготовке к вступлению в ЕС потребуется Украине.
29 августа председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к приему новых государств-членов в состав организации к 2030 г. и что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен это учитывать. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория.