Турчак сообщил о тяжелом состоянии депутата Госдумы Сокола
Депутат Госдумы от «Единой России», кандидат на пост губернатора Хакасии Сергей Сокол находится в тяжелом состоянии, заявил секретарь генсовета партии, сенатор Андрей Турчак, его слова приводятся в Telegram-канале ЕР.
Сокол проходит лечение в госпитале им. А.А. Вишневского в Москве, где его посетил сенатор. «Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею – сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя – большое спасибо, Сергей в надежных руках», – приводит слова Турчака пресс-служба.
В ЕР уточняют, что у Сокола диагностирован венозный мезэнтериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость, он находится в реанимации.
Вечером 31 августа в пресс-службе «Единой России» сообщили «Ведомостям», что Сокол был экстренно госпитализирован в Москве. Утром 31 августа в своем Telegram-канале Сокол написал об отмене запланированной встречи с жителями Черногорска в Хакасии, поскольку ему «срочно нужно вылетать в Москву на очень важную встречу».
21 июля Сокол в своем Telegram-канале рассказывал о перенесенной операции после того, как врачи обнаружили у него аппендицит и перитонит. Операцию провели врачи Абаканской межрайонной клинической больницы.
В Хакасии, как писали ранее «Ведомости», главные противники в предвыборной гонке – это Сокол и действующий глава республики и первый секретарь рескома КПРФ Валентин Коновалов.