Турчак сообщил о тяжелом состоянии депутата Госдумы Сокола

Вечером 31 августа в пресс-службе «Единой России» сообщили «Ведомостям», что Сокол был экстренно госпитализирован в Москве. Утром 31 августа в своем Telegram-канале Сокол написал об отмене запланированной встречи с жителями Черногорска в Хакасии, поскольку ему «срочно нужно вылетать в Москву на очень важную встречу».