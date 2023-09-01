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Турчак сообщил о тяжелом состоянии депутата Госдумы Сокола

Ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России», кандидат на пост губернатора Хакасии Сергей Сокол находится в тяжелом состоянии, заявил секретарь генсовета партии, сенатор Андрей Турчак, его слова приводятся в Telegram-канале ЕР.

Сокол проходит лечение в госпитале им. А.А. Вишневского в Москве, где его посетил сенатор. «Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею – сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя – большое спасибо, Сергей в надежных руках», – приводит слова Турчака пресс-служба.

В ЕР уточняют, что у Сокола диагностирован венозный мезэнтериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость, он находится в реанимации.

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Вечером 31 августа в пресс-службе «Единой России» сообщили «Ведомостям», что Сокол был экстренно госпитализирован в Москве. Утром 31 августа в своем Telegram-канале Сокол написал об отмене запланированной встречи с жителями Черногорска в Хакасии, поскольку ему «срочно нужно вылетать в Москву на очень важную встречу».

21 июля Сокол в своем Telegram-канале рассказывал о перенесенной операции после того, как врачи обнаружили у него аппендицит и перитонит. Операцию провели врачи Абаканской межрайонной клинической больницы.

В Хакасии, как писали ранее «Ведомости», главные противники в предвыборной гонке – это Сокол и действующий глава республики и первый секретарь рескома КПРФ Валентин Коновалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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