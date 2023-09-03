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Глава минтранса Хакасии арестован по обвинению в получении взятки

Ведомости

Министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади обвинили в получении взятки, решением суда чиновник заключен под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Меру пресечения избрал Абаканский городской суд. Василиади будет находиться под стражей два месяца, до 1 ноября 2023 г. включительно, говорится в сообщении.

Министру, который руководил ведомством с 2020 г., предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). 

В августе в Ульяновской области по делу о коррупции суд арестовал бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября этого года включительно. Большакова обвиняют по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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