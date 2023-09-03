Глава минтранса Хакасии арестован по обвинению в получении взятки

В августе в Ульяновской области по делу о коррупции суд арестовал бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября этого года включительно. Большакова обвиняют по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).