Глава минтранса Хакасии арестован по обвинению в получении взятки
Министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади обвинили в получении взятки, решением суда чиновник заключен под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Меру пресечения избрал Абаканский городской суд. Василиади будет находиться под стражей два месяца, до 1 ноября 2023 г. включительно, говорится в сообщении.
Министру, который руководил ведомством с 2020 г., предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
В августе в Ульяновской области по делу о коррупции суд арестовал бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября этого года включительно. Большакова обвиняют по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).