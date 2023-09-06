Замглавы МИДа Грушко назвал вступление Армении в НАТО фантазией
Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал заявления о необходимости вступления Армении в НАТО большими фантазиями, сообщил ТАСС.
«Это большие фантазии. Армения – член ОДКБ, и мы исходим из реальности», – прокомментировал Глушко заявления председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера о том, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс.
По словам замглавы МИДа, Россия и Армения являются союзниками и полагаются друг на друга в сфере безопасности, страны также будут продолжать укреплять сотрудничество в военной и политической сферах.
4 сентября Фелингер обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну в своем аккаунте в X (бывш. Twitter) с предложением присоединиться к НАТО.
6 сентября минобороны Армении сообщило, что на территории республики с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения миротворческих подразделений. Это заявление вызвало настороженность в Кремле. В 2023 г. в Армении должны были состояться учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), но в январе Пашинян сообщил, что страна не будет их принимать. Этому предшествовала блокировка Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственного пути между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Арменией.
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле опровергли это заявление.