Замглавы МИДа Грушко назвал вступление Армении в НАТО фантазией

6 сентября минобороны Армении сообщило, что на территории республики с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения миротворческих подразделений. Это заявление вызвало настороженность в Кремле. В 2023 г. в Армении должны были состояться учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), но в январе Пашинян сообщил, что страна не будет их принимать. Этому предшествовала блокировка Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственного пути между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Арменией.