Газета
Политика

Замглавы МИДа Грушко назвал вступление Армении в НАТО фантазией

Ведомости

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал заявления о необходимости вступления Армении в НАТО большими фантазиями, сообщил ТАСС.

«Это большие фантазии. Армения – член ОДКБ, и мы исходим из реальности», – прокомментировал Глушко заявления председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера о том, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс.

По словам замглавы МИДа, Россия и Армения являются союзниками и полагаются друг на друга в сфере безопасности, страны также будут продолжать укреплять сотрудничество в военной и политической сферах.

4 сентября Фелингер обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну в своем аккаунте в X (бывш. Twitter) с предложением присоединиться к НАТО.

6 сентября минобороны Армении сообщило, что на территории республики с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения миротворческих подразделений. Это заявление вызвало настороженность в Кремле. В 2023 г. в Армении должны были состояться учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), но в январе Пашинян сообщил, что страна не будет их принимать. Этому предшествовала блокировка Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственного пути между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Арменией.

3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле опровергли это заявление.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных