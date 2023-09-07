Памфилова заявила о попытках повлиять на выборы в России
Центризбирком России уже сейчас наблюдает попытки повлиять на выборы в стране. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к единому дню голосования. Трансляция шла на сайте ЦИК России.
«Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас», – сказала она.
Памфилова отметила, что «интенсивность информационного давления» усилилась в соцсетях с начала подготовки к выборам. По ее словам, сообщения публикуются с зарубежных IP-адресов. Она добавила, что поток негативных публикаций не опускается уровня ниже 100 сообщений в день.
Памфилова заявила, что эта «искусственно создаваемая информационная мутная волна» направлена на дискредитацию выборов в России. По ее словам, критикуется любое решение ЦИК. «Придумывают, за что можно было бы зацепиться», – отметила глава ЦИК.
Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование для жителей субъектов, которые находятся в других регионах, завершилось 4 сентября. По его итогам ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.