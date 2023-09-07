Памфилова заявила о попытках повлиять на выборы в России

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование для жителей субъектов, которые находятся в других регионах, завершилось 4 сентября. По его итогам ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.