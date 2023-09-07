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Памфилова заявила о попытках повлиять на выборы в России

Ведомости

Центризбирком России уже сейчас наблюдает попытки повлиять на выборы в стране. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к единому дню голосования. Трансляция шла на сайте ЦИК России.

«Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас», – сказала она.

Памфилова отметила, что «интенсивность информационного давления» усилилась в соцсетях с начала подготовки к выборам. По ее словам, сообщения публикуются с зарубежных IP-адресов. Она добавила, что поток негативных публикаций не опускается уровня ниже 100 сообщений в день. 

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Памфилова заявила, что эта «искусственно создаваемая информационная мутная волна» направлена на дискредитацию выборов в России. По ее словам, критикуется любое решение ЦИК. «Придумывают, за что можно было бы зацепиться», – отметила глава ЦИК.

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование для жителей субъектов, которые находятся в других регионах, завершилось 4 сентября. По его итогам ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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