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Кандидаты на пост мэра столицы рассказали об итогах предвыборных кампаний

Каждый из них добивается своих целей, считают эксперты
Юлия Малева
Евгений Разумный / Ведомости

Кандидаты на пост мэра Москвы подводят итоги предвыборных кампаний. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков провел отчетную конференцию 6 сентября в неформальной обстановке – на теплоходе по Москве-реке.

Технологи Даванкова делали ставку на такой формат мероприятий в течение всей кампании. «Мы успели за эту кампанию сделать многое: открыли кампанию на шашлыках, ели шаурму, ныряли в Москву-реку, но самым важным итогом этой кампании стало внесение 25 законопроектов [в Госдуму], которые будут рассмотрены в осеннюю сессию», – сказал он журналистам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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