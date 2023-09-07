Кандидаты на пост мэра столицы рассказали об итогах предвыборных кампаний

Кандидаты на пост мэра столицы рассказали об итогах предвыборных кампанийКаждый из них добивается своих целей, считают эксперты
Кандидаты на пост мэра Москвы подводят итоги предвыборных кампаний. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков провел отчетную конференцию 6 сентября в неформальной обстановке – на теплоходе по Москве-реке.
Технологи Даванкова делали ставку на такой формат мероприятий в течение всей кампании. «Мы успели за эту кампанию сделать многое: открыли кампанию на шашлыках, ели шаурму, ныряли в Москву-реку, но самым важным итогом этой кампании стало внесение 25 законопроектов [в Госдуму], которые будут рассмотрены в осеннюю сессию», – сказал он журналистам.
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