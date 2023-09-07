Кандидаты на пост мэра столицы рассказали об итогах предвыборных кампаний

Технологи Даванкова делали ставку на такой формат мероприятий в течение всей кампании. «Мы успели за эту кампанию сделать многое: открыли кампанию на шашлыках, ели шаурму, ныряли в Москву-реку, но самым важным итогом этой кампании стало внесение 25 законопроектов [в Госдуму], которые будут рассмотрены в осеннюю сессию», – сказал он журналистам.