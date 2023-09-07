Первый день выборов в Херсонской области сделали нерабочим

Единый день голосования (ЕДГ) назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые в свою очередь проведут голосование по избранию глав субъектов.