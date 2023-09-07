Газета
Политика

Первый день выборов в Херсонской области сделали нерабочим

Ведомости

Херсонская область вслед за Запорожской объявила 8 сентября, первый день голосования на выборах депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований, нерабочим. Указ об этом врио главы региона Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале.

«Чтобы каждый житель Херсонской области смог проявить свою гражданскую позицию — проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной думы и представительных органов муниципальных образований в Херсонской области первого созыва — принял решение 8 сентября сделать нерабочим днем», – прокомментировал указ Сальдо.

Ранее 8 сентября сделали нерабочим днем и в Запорожской области. 

Единый день голосования (ЕДГ) назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые в свою очередь проведут голосование по избранию глав субъектов.

Ранее по теме: Памфилова заявила о попытках повлиять на выборы в России

Досрочное голосование для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в других регионах, завершилось 4 сентября. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 18,47%, в Народный совет ЛНР – 21,87%, в совет городского округа Луганска – 0,37%, в Херсонскую областную думу – 37,66%, в Народный совет ДНР – 37,56%, Донецкий городской совет – 39,10%.

По итогам досрочного голосования ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных