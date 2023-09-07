Первый день выборов в Херсонской области сделали нерабочим
Херсонская область вслед за Запорожской объявила 8 сентября, первый день голосования на выборах депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований, нерабочим. Указ об этом врио главы региона Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале.
«Чтобы каждый житель Херсонской области смог проявить свою гражданскую позицию — проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной думы и представительных органов муниципальных образований в Херсонской области первого созыва — принял решение 8 сентября сделать нерабочим днем», – прокомментировал указ Сальдо.
Ранее 8 сентября сделали нерабочим днем и в Запорожской области.
Единый день голосования (ЕДГ) назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые в свою очередь проведут голосование по избранию глав субъектов.
Досрочное голосование для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в других регионах, завершилось 4 сентября. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области составила 18,47%, в Народный совет ЛНР – 21,87%, в совет городского округа Луганска – 0,37%, в Херсонскую областную думу – 37,66%, в Народный совет ДНР – 37,56%, Донецкий городской совет – 39,10%.
По итогам досрочного голосования ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.