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Австрия решила не выдавать Украине беженцев призывного возраста

Ведомости

Австрия не станет выдавать Украине мужчин призывного возраста. Если Киев направит письменный запрос с требованием отправить беженцев на родину, Вена его проигнорирует, сообщило австрийское издание Exxpress со ссылкой на МВД республики.

«Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность. Австрия никогда на это не пойдет и не будет отправлять украинцев на родину», – привело издание слова представителя ведомства.

По данным МВД Австрии, сейчас на территории республики находятся около 14 000 мужчин с Украины в возрасте от 18 до 54 лет. Число женщин-беженок достигает 67 000. Всего страна приняла 101 629 украинских граждан, в том числе детей и пожилых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу военных комиссариатов и возмутился из-за нехватки призывников, которых можно отправить на фронт. Он уволил всех чиновников региональных призывных комиссий и поставил на их места военных, которые участвовали в боевых действиях. 

Ранее по теме: СМИ: Зеленского возмутила нехватка призывников

Зеленский осудил коррупцию в военных комиссариатах и назвал ее государственной изменой. Под уголовные дела на Украине попали более 110 должностных лиц военкоматов. Затем на Украине заговорили о возможности экстрадиции уехавших за границу мужчин призывного возраста, чтобы пополнить ими ряды ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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