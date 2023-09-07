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МИД отверг заявления о «шпионской деятельности» посольства России в Кишиневе

Ведомости

Расследование молдавских СМИ о якобы «шпионской деятельности» посольства России в Кишиневе является дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Цена подобных “шпионских расследований” хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов», – говорится в сообщении представителя, которое привела пресс-служба МИДа.

По ее словам, их «истинная цель – подготовка почвы для новых недружественных действий по отношению к нашей стране». Она напомнила о публикациях аналогичных сообщений «про телевизионные антенны на крыше нашего диппредставительства в Молдавии» в июле.

«Надеемся, что в этот раз у официального Кишинева хватит мудрости не принимать на основании подобной фейковой информации опрометчивых решений», – заключила она.

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6 сентября молдавское бюро радио «Свободная Европа» (подразделение «Радио Свобода, Свободная Европа», которое признано в РФ СМИ-иноагентом, финансируется правительством США) опубликовало расследование, в котором говорится о работающих в посольстве РФ сотрудниках, которые якобы связаны с ФСБ.

26 июля Кишинев объявил о сокращении численности персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек. 2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что республика установила, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занимались «дестабилизацией обстановки» в стране.

После этого МИД РФ выпустил заявление, в котором предупредил о последствиях для российско-молдавских отношений. Действия молдавских властей, как отмечали в ведомстве, в первую очередь отразятся на жителях обеих стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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