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СМИ: сенатор от Москвы Святенко может стать вице-спикером Совета Федерации

Ведомости

Сенатора Галину Карелову на посту вице-спикера Совета Федерации сменит председатель комитета по социальной политике верхней палаты Инна Святенко. Решение об этом может быть принято уже 25 сентября, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением кадрового вопроса. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. 

Кадровые перестановки источник объяснил «просто обновлением». Святенко сообщила, что «пока ничего не знает» об этом, поскольку повестка предстоящего заседания будет сформирована 25 сентября.

Карелова представляет в Совфеде губернатора Воронежской области. Вновь избранный глава региона Александр Гусев на выборах 10 сентября продлил ее полномочия в качестве своего представителя. 

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В Совфеде сенатор работает с 2014 г., с того же момента занимает должность вице-спикера. До назначения Карелова в разные годы была депутатом Госдумы, первым заместителем председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также вице-премьером правительства. 

Святенко является сенатором от Москвы, представляет Мосгордуму, одновременно являясь депутатом столичного парламента от Капотни. В Совфед она была направлена в 2019 г. До этого с 2001 г. была депутатом Мосгордумы нескольких созывов. Также с 1989 по 2001 гг. проходила службу в Вооруженных силах РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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