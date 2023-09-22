СМИ: сенатор от Москвы Святенко может стать вице-спикером Совета Федерации

Святенко является сенатором от Москвы, представляет Мосгордуму, одновременно являясь депутатом столичного парламента от Капотни. В Совфед она была направлена в 2019 г. До этого с 2001 г. была депутатом Мосгордумы нескольких созывов. Также с 1989 по 2001 гг. проходила службу в Вооруженных силах РФ.