СМИ: сенатор от Москвы Святенко может стать вице-спикером Совета Федерации
Сенатора Галину Карелову на посту вице-спикера Совета Федерации сменит председатель комитета по социальной политике верхней палаты Инна Святенко. Решение об этом может быть принято уже 25 сентября, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением кадрового вопроса. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к администрации президента.
Кадровые перестановки источник объяснил «просто обновлением». Святенко сообщила, что «пока ничего не знает» об этом, поскольку повестка предстоящего заседания будет сформирована 25 сентября.
Карелова представляет в Совфеде губернатора Воронежской области. Вновь избранный глава региона Александр Гусев на выборах 10 сентября продлил ее полномочия в качестве своего представителя.
В Совфеде сенатор работает с 2014 г., с того же момента занимает должность вице-спикера. До назначения Карелова в разные годы была депутатом Госдумы, первым заместителем председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также вице-премьером правительства.
Святенко является сенатором от Москвы, представляет Мосгордуму, одновременно являясь депутатом столичного парламента от Капотни. В Совфед она была направлена в 2019 г. До этого с 2001 г. была депутатом Мосгордумы нескольких созывов. Также с 1989 по 2001 гг. проходила службу в Вооруженных силах РФ.