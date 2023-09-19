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Клишаса вновь назначили сенатором от Красноярского края

Ведомости

Андрея Клишаса переназначили сенатором от Красноярского края в Совете Федерации, следует из указа врио губернатора региона Михаила Котюкова.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Красноярского края Клишаса Андрея Александровича. <...> Указ вступает в силу со дня подписания», – говорится на сайте.

Клишас стал сенатором от Красноярского края в марте 2012 г. и сейчас занимает пост председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Был соавтором поправок в Конституцию 2020 г., а также ряда резонансных законов. Состоит в партии «Единая Россия».

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Андрей Клишас родился в 9 ноября 1972 г. в Свердловске (Екатеринбурге). В 1998 г. окончил РУДН со степенью бакалавра юриспруденции. С 1998 г. работал в инвестиционной компании «Интеррос», где занимал разные должности вплоть до главы совета директоров. С 2001 г. был председателем совета директоров «Норникеля».

В декабре 2022 г. Клишас в интервью «Ведомостям», комментируя отсутствие указа об окончании частичной мобилизации, заявил, что «большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет».

«Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей. В качестве шутки представим, что указ выпущен, но президент ни разу ничего об этом не сказал и уклоняется от ответа на вопрос, завершилась ли мобилизация. Я думаю, все бы сказали: “Слушайте, указ-то указом, но почему он ничего не подтверждает под камерами”», – говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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