Клишаса вновь назначили сенатором от Красноярского края

«Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей. В качестве шутки представим, что указ выпущен, но президент ни разу ничего об этом не сказал и уклоняется от ответа на вопрос, завершилась ли мобилизация. Я думаю, все бы сказали: “Слушайте, указ-то указом, но почему он ничего не подтверждает под камерами”», – говорил он.