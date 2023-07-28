Клишас воздержался при голосовании за расширение рамок призывного возраста

21 июля Клишас писал, что возраст призыва на службу должен быть ограничен 21 и 30 годами. При этом он согласился с сенатором Виктором Бондаревым в том, что поступление на службу с 18 лет «должно быть скорее исключением из правил». «Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило – 21 год и 30 лет – возраст призыва на срочную службу», – писал он.