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Клишас воздержался при голосовании за расширение рамок призывного возраста

Ведомости

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас воздержался при голосовании по закону об увеличении верхней рамки призывного возраста до 30 лет. Об этом он рассказал ТАСС.

«Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста – 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», – сказал сенатор.

В первоначальной версии законопроекта предлагалось поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно. Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

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25 июля депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Во время заседания депутаты отклонили поправку, согласно которой устанавливается переходный период. Таким образом, призывной возраст с 2024 г. составит с 18 до 30 лет.

21 июля Клишас писал, что возраст призыва на службу должен быть ограничен 21 и 30 годами. При этом он согласился с сенатором Виктором Бондаревым в том, что поступление на службу с 18 лет «должно быть скорее исключением из правил». «Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило – 21 год и 30 лет – возраст призыва на срочную службу», – писал он.

28 июля на пленарном заседании Совфеда 159 сенаторов поддержали закон, 1 – воздержался. Против документа никто не голосовал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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