Замминистра обороны России рассказал, кто не будет подлежать призыву в 2024 году
Лица, которым в 2023 г. исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 г. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков в ходе заседания Совета Федерации.
«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, – они не будут подлежать призыву», – сказал Панков (цитата по ТАСС). Он также пояснил, что в ближайшее время будут подготовлены соответствующие директивы для военкоматов.
Сегодня Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет, Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2024 г.
В Государственной думе также ранее заявляли, что те военнообязанные, которым исполнится 27 лет до конца этого года, не попадут под призыв в следующем году, они будут находиться в запасе.
Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 25 июля. Во время заседания депутаты отклонили поправку, согласно которой устанавливается переходный период. Изначально законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно. Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».