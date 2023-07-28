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Замминистра обороны России рассказал, кто не будет подлежать призыву в 2024 году

Ведомости

Лица, которым в 2023 г. исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 г. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков в ходе заседания Совета Федерации.

«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, – они не будут подлежать призыву», – сказал Панков (цитата по ТАСС). Он также пояснил, что в ближайшее время будут подготовлены соответствующие директивы для военкоматов.

Сегодня Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет, Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2024 г.

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В Государственной думе также ранее заявляли, что те военнообязанные, которым исполнится 27 лет до конца этого года, не попадут под призыв в следующем году, они будут находиться в запасе.

Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 25 июля. Во время заседания депутаты отклонили поправку, согласно которой устанавливается переходный период. Изначально законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно. Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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