Замминистра обороны России рассказал, кто не будет подлежать призыву в 2024 году

Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 25 июля. Во время заседания депутаты отклонили поправку, согласно которой устанавливается переходный период. Изначально законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно. Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».