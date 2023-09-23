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Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. Обращение к действующему президенту Серджо Маттарелле опубликовано на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях», – говорится в сообщении.

Путин отметил, что Наполитано пользовался «искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом». «Мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком и я навсегда сохраню светлую память о нем», – добавил российский лидер.

Бывший президент Италии и пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался 22 сентября в возрасте 98 лет. Он родился 29 июня 1925 г. в Неаполе, окончил юридический факультет Неаполитанского университета им. Фридриха II и защитил диссертацию по политической экономии.

В 1990-х Наполитано руководил нижней палатой парламента Италии, а в 2006 г. стал президентом республики. Он стал первым в истории республики президентом, которого переизбрали на второй срок. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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