Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях», – говорится в сообщении.