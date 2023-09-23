Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. Обращение к действующему президенту Серджо Маттарелле опубликовано на сайте Кремля.
«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях», – говорится в сообщении.
Путин отметил, что Наполитано пользовался «искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом». «Мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком и я навсегда сохраню светлую память о нем», – добавил российский лидер.
Бывший президент Италии и пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался 22 сентября в возрасте 98 лет. Он родился 29 июня 1925 г. в Неаполе, окончил юридический факультет Неаполитанского университета им. Фридриха II и защитил диссертацию по политической экономии.
В 1990-х Наполитано руководил нижней палатой парламента Италии, а в 2006 г. стал президентом республики. Он стал первым в истории республики президентом, которого переизбрали на второй срок.