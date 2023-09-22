Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Наполитано родился 29 июня 1925 г. в Неаполе. Он окончил юридический факультет Неаполитанского университета им. Фридриха II и защитил диссертацию по политической экономии. В 1992 г. политик возглавил нижнюю палату итальянского парламента и руководил ею до 1994 г. Президентом Наполитано стал в мае 2006 г. Он был главой итальянского государства до января 2015 г., став первым в истории республики президентом, которого переизбрали на второй срок. Также Наполитано – единственный лидер Италии, который состоял в коммунистической партии.