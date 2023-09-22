Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано
Бывший президент Италии и пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в возрасте 98 лет, сообщил телеканал Rainews24.
Политик находился в больнице несколько месяцев, в последние несколько дней его состояние ухудшилось. В среду Наполитано отключили от аппарата вентиляции легких.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее предшественник Марио Драги выразили соболезнования родным и близким экс-президента.
Наполитано родился 29 июня 1925 г. в Неаполе. Он окончил юридический факультет Неаполитанского университета им. Фридриха II и защитил диссертацию по политической экономии. В 1992 г. политик возглавил нижнюю палату итальянского парламента и руководил ею до 1994 г. Президентом Наполитано стал в мае 2006 г. Он был главой итальянского государства до января 2015 г., став первым в истории республики президентом, которого переизбрали на второй срок. Также Наполитано – единственный лидер Италии, который состоял в коммунистической партии.