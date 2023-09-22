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Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Ведомости

Бывший президент Италии и пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в возрасте 98 лет, сообщил телеканал Rainews24.

Политик находился в больнице несколько месяцев, в последние несколько дней его состояние ухудшилось. В среду Наполитано отключили от аппарата вентиляции легких.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее предшественник Марио Драги выразили соболезнования родным и близким экс-президента.

Наполитано родился 29 июня 1925 г. в Неаполе. Он окончил юридический факультет Неаполитанского университета им. Фридриха II и защитил диссертацию по политической экономии. В 1992 г. политик возглавил нижнюю палату итальянского парламента и руководил ею до 1994 г. Президентом Наполитано стал в мае 2006 г. Он был главой итальянского государства до января 2015 г., став первым в истории республики президентом, которого переизбрали на второй срок. Также Наполитано – единственный лидер Италии, который состоял в коммунистической партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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