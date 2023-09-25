Сенатор от Москвы Инна Святенко назначена вице-спикером Совета Федерации

Сенатор от Москвы Инна Святенко назначена вице-спикером Совета ФедерацииКарелова перешла на должность первого зампредседателя комитета по федеративному устройству
Сенатор Галина Карелова покинула должность вице-спикера Совета Федерации (СФ), на ее место назначена председатель комитета по социальной политике верхней палаты Инна Святенко. Сенаторы проголосовали за назначение Святенко единогласно.
«Мы с Галиной Николаевной встретились и пообсуждали, как дальше будем. Это было ее предложение, она сказала: надо менять, чтобы появлялись новые лица, омолаживать состав СФ, руководящих органов. Это наше общее с ней решение, что Галина Николаевна пойдет работать в комитет по федеративному устройству первым заместителем», – сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Председатель Совфеда напомнила, что Карелова отработала «практически два срока» в должности вице-спикера верхней палаты. Матвиенко назвала работу сенатора очень эффективной и продуктивной. В частности, Карелова вела совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, является председателем Совета Евразийского женского форума. Матвиенко уточнила, что Карелова уже активно занимается подготовкой четвертого женского форума.
«Независимо от занимаемой должности такие кадры, как Галина Николаевна Карелова, востребованы, они всегда на месте, они всегда в работе», – отметила спикер Совфеда, подчеркнув, что Карелова остается в Совфеде и что все начинания, реализованные под ее руководством, будут продолжены.
Карелова в ответ поблагодарила коллег за совместную работу и отдельно выразила благодарность Матвиенко. К теплым словам присоединилась сенатор Татьяна Сахарова. Она отметила профессионализм и неравнодушие Кареловой. «Все вопросы всегда направлены для людей и на людей. Работать с таким наставником всегда очень большая честь», – сказала Сахарова.
Затем Матвиенко предложила избрать на должность заместителя председателя Совфеда Инну Святенко. По ее словам, совет палаты обсудил кандидатуру сенатора от Москвы и единодушно ее поддержал. СФ принял решение об избрании Святенко вице-спикером единогласно: ее кандидатуру поддержали 149 членов верхней палаты парламента (83,7% от общего числа сенаторов).
«Планку Галина Николаевна задала очень высокую, трудиться придется много», – обратилась Матвиенко к Святенко после итогов голосования. После этого новый заместитель председателя Совфеда заняла кресло среди других вице-спикеров справа от Матвиенко.
Инна Святенко является сенатором от Москвы, представляет Мосгордуму, одновременно являясь депутатом столичного парламента от Капотни. В Совфед она была направлена в 2019 г. До этого с 2001 г. была депутатом Мосгордумы нескольких созывов. Также с 1989 по 2001 г. проходила службу в Вооруженных силах РФ.
Галина Карелова представляет в СФ губернатора Воронежской области. Вновь избранный глава региона Александр Гусев на выборах 10 сентября продлил ее полномочия в качестве своего представителя.
В верхней палате сенатор работает с 2014 г., с того же момента она стала вице-спикером. На этой должности Карелова координировала работу комитета СФ по социальной политике, а также комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Кроме того, она руководила советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, советом по региональному здравоохранению и др.
До назначения Карелова в разные годы работала депутатом Госдумы, первым заместителем председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также вице-премьером правительства.