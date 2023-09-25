Сенатор от Москвы Инна Святенко назначена вице-спикером Совета Федерации

В верхней палате сенатор работает с 2014 г., с того же момента она стала вице-спикером. На этой должности Карелова координировала работу комитета СФ по социальной политике, а также комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Кроме того, она руководила советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, советом по региональному здравоохранению и др.