СМИ узнали о планах США передать изъятое у Ирана вооружение Украине
США передадут Украине «тысячи» конфискованного вооружения и боеприпасов Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
Центральное командование США может объявить о передаче уже на этой неделе. При этом неясно, какие юридические органы США будут использоваться для процедуры передачи оружия. В ООН требовали уничтожить или отправить оружие на хранение.
14 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников также писала, что в США рассматривают возможность отправки Киеву перехваченного иранского оружия и боеприпасов, предназначавшихся для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене. Тогда речь шла о более 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов и др.
3 октября газета The Telegraph сообщила, что у Великобритании закончилось вооружение, которое она может передавать Украине. Высокопоставленный чиновник отмечал, что британские власти не обязаны нести ответственность за предоставление «миллиардов» и должны побуждать другие страны «давать больше денег и оружия».
В конце сентября конгресс США согласовал краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования. Инициатива, внесенная спикером палаты представителей Кевином Маккарти (республиканец), не предусматривает финансирования для Украины.
Президент США Джо Байден заявил о недопустимости прекращения помощи Киеву, призывал спикера Маккарти «сдержать слово, данное украинскому народу», и способствовать одобрению очередного пакета финансирования с помощью отдельного специального закона. 3 октября палата представителей отстранила Маккарти от должности спикера.