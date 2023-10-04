СМИ узнали о планах США передать изъятое у Ирана вооружение Украине

14 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников также писала, что в США рассматривают возможность отправки Киеву перехваченного иранского оружия и боеприпасов, предназначавшихся для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене. Тогда речь шла о более 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов и др.