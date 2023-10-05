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Минобороны Польши сообщило о развертывании первой системы ПРО

Ведомости

Над территорией Польши впервые в истории страны развернута система противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает польское агентство PAP.

«Впервые в истории Варшава получает систему противоракетной обороны», – сказал он. 

По его словам, боевые дежурства начнутся с 6 октября. Основой системы ПРО будет американский комплекс Patriot, который Польша получила менее года назад, добавил Блащак. Он отметил, что в течение этого времени польские военнослужащие провели несколько учений с пусковыми установками. 

Польша и США подписали соглашение о поставке Варшаве комплекса Patriot в июле 2017 г. По данным газеты The Guardian, сумма сделки должна была составить около $5 млрд. В марте 2017 г. действующий на тот момент министр обороны Польши Антони Мацеревич заявлял, что сумма сделки не превысит $7,7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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