Минобороны Польши сообщило о развертывании первой системы ПРО
Над территорией Польши впервые в истории страны развернута система противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает польское агентство PAP.
«Впервые в истории Варшава получает систему противоракетной обороны», – сказал он.
По его словам, боевые дежурства начнутся с 6 октября. Основой системы ПРО будет американский комплекс Patriot, который Польша получила менее года назад, добавил Блащак. Он отметил, что в течение этого времени польские военнослужащие провели несколько учений с пусковыми установками.
Польша и США подписали соглашение о поставке Варшаве комплекса Patriot в июле 2017 г. По данным газеты The Guardian, сумма сделки должна была составить около $5 млрд. В марте 2017 г. действующий на тот момент министр обороны Польши Антони Мацеревич заявлял, что сумма сделки не превысит $7,7 млрд.