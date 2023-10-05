Минобороны Польши сообщило о развертывании первой системы ПРО

По его словам, боевые дежурства начнутся с 6 октября. Основой системы ПРО будет американский комплекс Patriot, который Польша получила менее года назад, добавил Блащак. Он отметил, что в течение этого времени польские военнослужащие провели несколько учений с пусковыми установками.