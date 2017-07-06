США подписали соглашение с Польшей о поставке систем ПВО Patriot

США подписали с Польшей соглашение о поставке Варшаве Patriot, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич. Документ был подписан во время визита в Варшаву президента США Дональда Трампа. Ожидается, что поставки будут осуществлены до 2022 г.

«Это действительно большой шаг в направлении увеличения безопасности польского государства. Мы покупаем ракетные системы Patriot в самой современной конфигурации, - приводит "Интерфакс" слова замминистра национальной обороны Польши Михала Дворчика.

О планах Польшы закупить у США восемь комплексов противовоздушной обороны Patriot стало известно весной 2015 г. По данным газеты The Guardian, сумма сделки должна была составить около $5 млрд. В марте министр обороны Мацеревич заявлял, что сумма сделки не превысит $7,7 млрд.